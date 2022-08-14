Россияне будут запускать больше ракет за один раз, отметил Коваленко.

В ближайшее время украинцы будут наблюдать более длинные паузы между обстрелами, но при этом Россия увеличит количество единовременного пуска ракет.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, российское командование ищет пути повышения эффективности применения оставшегося в наличие ракетного вооружения.

Коваленко отметил, что на сегодняшний день проблемой РФ является не только дефицит ракет, но и ПВО Украины.

"Я неоднократно отмечал, что ПВО Украины сегодня одно из самых эффективных и боеспособных в мире, не смотря на то, что нашим ракетчикам приходится оперировать старой советской техникой. И это факт, а не бравада, поскольку украинские защитники воздушного пространства отработали алгоритмы противодействия практически всей номенклатуре ракетного вооружения РФ авиационного, морского и сухопутного базирования, получив не имеющий аналогов в мире опыт", – считает эксперт.

Он добавил, что даже, до недавно, неуязвимая и "не имеющая аналогов в мире" крылатая ракета "Калибр" сбивается украинской ПВО с вероятностью выше 90%.

"Единственная ракета пока недоступная высокому противодействию ПВО ВСУ это Х-47М "Кинжал", – заявил Коваленко. – Но Х-47М "Кинжал" это штучный, не серийный продукт, и этих ракет у России на вооружении менее 40 – особо не настреляешься".

Эксперт акцентировал, что на сегодняшний день применение ракет Х-101, Х-55, КР "Калибр", П-800 "Оникс", 9М723/9М728 и прочих одиночными пусками россияне не считают рациональными: одиночную, либо малочисленную цель сбить легче, а затраты – миллионы долларов в воздух.

"Выход один – увеличивать количество единовременного пуска, для повышения преодоления ПВО. Но возникает другая проблема, исходящая из дефицита ракет и проблематичности их логистики их своевременной и регулярной доставки на аэродромы и базы. То есть, в ближайшее время мы сможем наблюдать увеличение пауз между обстрелами территории Украины, но при этом увеличение количественного единовременного пуска. Что примечательно, с каждым таким пуском, будет, с одной стороны, увеличиваться сама пауза, с другой, уменьшаться количество доступных к пуску средств", – сделал вывод эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что у России бездонный запас боеприпасов, но большие проблемы с ракетами.

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