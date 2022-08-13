Российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Обстрел Киевского района. Предварительно, никто не пострадал, обошлось без жертв. Про разрушения каких-либо объектов информации нет", - написал он.
Терехов призвал горожан быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Ситуация на Харьковщине:
По состоянию на 10 августа на Харьковском направлении продолжались бои на направлении Байрак - Гусаровка.
На Харьковском направлении были зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементьевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шевелевка. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия на направлении Байрак – Гусаровка.
10 августа оккупанты снова ударили по Харьковщине.
11 августа 2022 года в Харьковской области ВСУ сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные со стороны Черного моря.
13 августа ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков.
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