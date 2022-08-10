Обстрел осуществлялся кассетными боеприпасами.

Российские военные обстреляли Старый Салтов Харьковской области, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в своем Telegram-канале.

"10 августа около 12:00 враг в очередной раз обстрелял поселок Старый Салтов. Двое гражданских получили ранения не совместимые с жизнью и погибли на месте", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что обстрел осуществлялся кассетными боеприпасами.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация на Харьковщине: актуальные данные

По состоянию на 10 августа 2022 года на Харьковском направлении продолжаются бои на направлении Байрак - Гусаровка.

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементьевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шевелевка. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия на направлении Байрак – Гусаровка.

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