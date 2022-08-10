В направлении Ветеринарное – Уды украинские защитники заставили врага отступить с потерями.

На Харьковском направлении продолжаются бои на направлении Байрак - Гусаровка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементьевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шевелевка. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия на направлении Байрак – Гусаровка", - говорится в сообщении.

Тем временем на Славянском направлении противник обстрелял районы Великой Комышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении враг осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Северска, Григоровки, Верхнекаменского, Сидорово и Райгородка.

На Северском направлении враг совершил обстрел из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.

Ранее УНИАН уже сообщал, что до 11 августа военные РФ и Беларуси проведут первый этап учений с боевой стрельбой.

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