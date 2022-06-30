Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района.

Российские войска ударили по центру села в Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. Наутро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду. В большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения. В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", - написал он.

По словам Резниченко, в других районах области на эту минуту спокойно.

Ситуация на Днепропетровщине:

18 июня 2022 года три ракеты РФ попали в нефтебазу в Новомосковском районе региона, возник масштабный пожар, пострадали 11 человек.

26 июня 2022 года российские оккупанты из "Градов" обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

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