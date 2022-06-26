Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.
Об этом в своем Telegram сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью. В Зеленодольске двое раненых - мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь", - отметил он.
По словам главы ОВА, в городе есть разрушения многоэтажек, повреждены дом культуры и почта.
Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Враги сначала открывали огонь по военным объектам, а потом начали атаковать и гражданскую инфраструктуру, было много жертв и пострадавших.
Противники, в частности, обстреливали Днепропетровскую область. 18 июня три ракеты РФ попали в нефтебазу в Новомосковском районе региона, возник масштабный пожар, пострадали 11 человек.
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