Украинские воины вынудили оккупантов к бегству.

Российские оккупанты вели штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС, но безуспешно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины относительно оперативная информация по состоянию на 06.00 сегодня относительно российского вторжения.

В сообщении отмечается, что на Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

"Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины вынудили оккупантов к бегству", - сообщает Генштаб. Также отмечает, что в районе Новолуганского боевые действия продолжаются. "Для выявления огневых позиций Сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы",- говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Также нанес авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Лавров заявил о изменение "целей" в Украине. По его словам, география задач так называемой "спецоперации" в Украине якобы вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР".

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