Российским оккупантам приказали "демилитаризировать" юг Украины.

География задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы "ДНР" и "ЛНР".

Об этом "РИА Новости" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российские оккупанты получили задание "демилитаризировать" юг Украины.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - сказал Лавров.

Российский министр также в очередной раз пригрозил Западу из-за поставок оружия Украине, в частности ракетных установок HIMARS.

"Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ назвал новые потери России в Украине.

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