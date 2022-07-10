Противник продолжает ведение боевых действий на своих рубежах обороны.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 15 российских оккупантов и более 60 единиц вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении на странице командования в Facebook.

Отмечается, что обстановка в операционной зоне южных регионов напряженная, динамичная в развитии, но контролируемая силами обороны.

"Противник продолжает ведение боевых действий на своих рубежах обороны, применяя коварную тактику обстрелов наших тыловых районов и авиационных ударов", - говорится в сообщении.

Так, на рассвете из района Новой Каховки рашисти осуществили массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300. Разрывными снарядами усиленного осколочного поражения был обстрелян Березнеговатский район Николаевщины, где поражены объекты железнодорожной инфраструктуры. Также под вражеский огонь попала Великоалександровская община Херсонщины, где попадания произошли в большинстве случаев вне населенных пунктов: по элеватору, по полям и автотранспортным путям. Существенных разрушений и пострадавших нет.

"В районе Плотницкого урочища враг, пытаясь сдержать продвижение наших войск, не имеет успеха на суше и продолжает наносить вертолетные удары. Две попытки таких атак были безуспешны, уклоняясь от ответного огня, Ка-52 вынуждены были ретироваться", - констатировали в командовании.

Зато украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач было нанесено мощное поражение пункта управления Росгвардии вблизи Херсона и уничтожено четыре склада с боеприпасами в разных районах Херсонщины.

"Подтвержденные потери противника составляют 15 рашистов и свыше 60 единиц техники, среди которых 57 - это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, что были уничтожены в Чернобаевке вчера, а также противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы, другая бронированная и автомобильная техника, уничтоженная на вражеских позициях вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что корабельная группировка врага без изменений: два ракетных и три больших десантных корабля оккупантов дежурят в штормовом море, продолжают держать блокаду судоходства и угрозу ракетного удара 16 "Калибрами".

Война в Украине и HIMARS:

8 июля 2022 года Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодня обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов.

10 июля 2022 года стало известно, что HIMARSы творят с российской армией абсолютно страшные вещи.

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