По его словам, продолжаются атаки близкого боя. Российские оккупанты подвезли огромное количество вагнеровцев

Офицер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Афанасьев заявил, что на Бахмутском направлении в Донецкой области российские оккупанты используют тактику ночного боя.

В эфире телеканала "Эспрессо" он сообщил, что сейчас в Северске и на окраинах по линии фронта противник ведет штурмовые действия.

"Вагнеровцы, как зомби, лезут на наши позиции. Продолжаются атаки, где-то отходим, где-то возвращаем позиции. Враг использует тактику ночного боя. Ночью трудно корректировать артиллерию. Дроны, используемые ночью дороже, чем дневные. Потеря такого дрона - это обидно", - рассказал Афанасьев.

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По словам военного, сейчас все зависит от пехотинцев - у кого "крепче зубы".

"Делаем все, чтобы уничтожить врага. Продолжаются атаки близкого боя. Они подвезли огромное количество вагнеровцев. Командиры им говорят, если они не пойдут в атаку, то свои накроют их артиллерией", - отметил офицер.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам эксперта Александра Коваленко, украинский город Бахмут становится самым насыщенным районом по количеству артиллерии русских войск во всей зоне боевых действий.

По его данным, вокруг Бахмута российские войска используют артиллерии 152-мм САУ "Мста-С" с СОУ "Успех-С", РСЗО "Ураган", 152-мм САУ "Гиацинт-С", 240-мм "Тюльпан". Кроме того, по его информации, в данный район прибыли подразделения 31-й ОДШБр и 76-й ДШД и появились, соответственно, 2С9 и 2с9м 120-мм САУ "Нона-С".

Также сообщалось, что Россия сконцентрировала основные свои силы на Донбассе. Ежедневно россияне атакуют города Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово пгт Великая Новоселка, села Бердычи, Каменка, Дружба.

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