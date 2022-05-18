Обстрел осуществлен со стороны Черного моря.

Сегодня по Одесской области враг нанес очередной ракетный удар.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Событие квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Идет процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.

Ракетный удар по Одесской области 16 мая:

16 мая по Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, пострадали четыре человека, в числе которых - 5-летний ребенок.

Из-за удара произошел пожар, площадь разрушения - порядка 500 кв. м. Обстрел совершен самолетами стратегической авиации. Изначально сообщалось о поражении объекта туристической инфраструктуры и несколько соседних частных зданий.

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