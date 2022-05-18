Сегодня по Одесской области враг нанес очередной ракетный удар.
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".
"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.
Событие квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Идет процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.
Ракетный удар по Одесской области 16 мая:
16 мая по Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, пострадали четыре человека, в числе которых - 5-летний ребенок.
Из-за удара произошел пожар, площадь разрушения - порядка 500 кв. м. Обстрел совершен самолетами стратегической авиации. Изначально сообщалось о поражении объекта туристической инфраструктуры и несколько соседних частных зданий.
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