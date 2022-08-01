Враг нанес авиаудары вблизи Веселого.

Российские оккупанты безуспешно провели штурм в направлении Песков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"На Авдеевском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 1 августа 2022 года россияне ведут наступление в направлении Бахмута, там продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, дубравного, Мазановки, Краснополья, долины и Барвенково. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков неподалеку Северска, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, веселой долины, Зайцево, вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиационный удар неподалеку Кодемы.

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