По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Российские оккупационные войска обстреляли город Счастье на Луганщине.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 11:35 спасатели получили информацию о том, что в городе Счастье произошел обстрел.

"В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части - 32. Личный состав находится в безопасном месте в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что обстрел Счастья велся из минометов калибра 82 мм. По его данным, оккупанты обстреляли грузовик ЗИЛ-131.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты обстреляли КПВВ "Счастье", под огонь попал гумконвой Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории.

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета, миномета 82 мм, гранатомета АГС-17. В результате обстрела никто не пострадал.

Впоследствии он уточнил, что "это были автомобили не Красного Креста, а колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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