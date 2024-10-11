По мнению эксперта, российские оккупанты планируют продолжить атаки на Староконстантинов.

Российские оккупанты будут пытаться использовать Беларусь для ракетных ударов по Украине. Об этом, комментируя для 24 канала информацию о перебазировании носителей "Кинжалов" МиГ-31К в Беларусь сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его прогнозам, оккупанты планируют продолжить атаки на Староконстантинов (Хмельницкая область), поскольку россияне считают, что именно там расположены самолеты F-16, предоставленные союзниками.

Он напомнил, что недавно оккупанты выпустили три "Кинжала" из Брянской области на Староконстантинов, два из которых были сбиты ЗРК Patriot еще над Киевщиной. Поэтому, чтобы избегать зоны действия Patriot, оккупанты попытаются атаковать город с территории Беларуси.

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"Вопрос только к оккупационному режиму Лукашенко - позволит это или нет. Ведь если позволит, это будет считаться непосредственным вступлением в боевые действия, вроде тех, когда Беларусь пропустила через свою территорию оккупантов в направлении Киевщины", - говорит Свитан.

Российские истребители МИГ-31К в Беларуси

Накануне "Белорусские Гаюн" сообщил, что из России прилетел истребитель МИГ-31К в Беларусь. Эти самолеты являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Сегодня канал информировал о прилете еще одного такого же истребителя. Оба приземлились на аэродроме "Мачулище".

Впоследствии в СНБО назвали причины таких действий. В Украине считают, что это может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые теперь всегда под угрозой на российских аэродромах.

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