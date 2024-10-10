Россия поднимает ставки, в том числе, перед Рамштайном, считая, что повлияет на принятие решений по оружию для Украины.

Передислокацию в Беларусь отдельных российских МиГов, которые являются носителями "Кинжалов", можно объяснить тем, что страна-агрессор пытается сейчас таким образом давить на мировое сообщество.

Таким мнением поделился с УНИАН авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Россия поднимает ставки с учетом того, что мы выносим на территории РФ их стратегические запасы оружия для ведения войны. То есть после Торопца был выход и заявление Путина по изменению ядерной доктрины. Но мы дальше выносим основные склады", - сказал он.

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Храпчинский напомнил, что в частности вчера был уничтожен склад с "шахедами" в Краснодарском крае, были также удары по определенным военным аэродромам россиян.

"Это все приводит к потере стратегических запасов и стратегических возможностей Российской Федерации вести войну например в следующем году. И за счет понимания этих всех ситуаций они начинают поднимать ставки и передислоцируют МИГи, которые якобы носители "Кинжалов", в Беларусь. Это одна из основных причин - поднятие ставки в обществе всемирном, показывая, что Россия не собирается останавливаться. И что она может наносить, планирует ответить не только по территории Украины, а может ударить по территории Европы, где-то по центрам принятия решения комплектации, вооружения, которое передается для Украины", - отметил он.

По его словам, Россия и дальше продолжает "разгонять" войну с НАТО и усиливает свои действия, в том числе и таким давлением на мировое сообщество за счет имеющегося оружия.

"И скоро будет "Рамштайн". Это тоже попытка давить, чтобы показать, что они могут повлиять на принятие решений наших западных партнеров по расширению номенклатуры вооружения, которое будет передаваться Украине для ударов по территории Российской Федерации, или расширение географии. Потому что мы используем некоторое западное вооружение для ударов по территории РФ, это уже подтвержденный факт, но расстояние работы недостаточно для того, чтобы уничтожать стратегические объекты", - прокомментировал Храпчинский.

На вопрос, какова вероятность, что эти МИГи из Беларуси могут ударить по Украине Храпчинский отметил:

"С точки зрения стратегического значения применения МИГов, для ударов по территории Украины они так же могли применить их с территории РФ. Это больше намек на европейские страны, чем для Украины непосредственно. Это давление со стороны РФ на мировое сообщество".

Российские истребители МИГ-31К

Как сообщал УНИАН, вчера мониторинговый канал "Белорусские Гаюн" сообщил, что в Беларусь из России прилетел истребитель МИГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Сегодня канал информировал о прилете еще одного такого же истребителя. Оба приземлились на аэродроме "Мачулище".

МИГ-31К способны запускать "Кинжалы" на расстоянии до 2 000 километров.

Истребителей типа МИГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года - с 6 апреля 2023-го.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, комментируя перебазирование российских МИГ-31К в Беларусь, предполагает, что это может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые теперь всегда под угрозой на российских аэродромах.

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