Возможно, так россияне хотят сохранить свои самолеты.

Россия перебазировала в Беларусь два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Как сообщает мониторинговый канал "Беларуські Гаюн", первый самолет залетел в Беларусь вечером 9 октября, второй - днем 10 октября. Оба приземлились на аэродроме "Мачулищи".

"Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 километров", - отмечается в сообщении.

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Также указывается, что истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года - с 6 апреля 2023-го.

Перебазирование российских МиГ-31К в Беларусь прокомментировал руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его мнению, это может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые теперь всегда под угрозой на российских аэродромах.

"Впрочем, не стоит отвергать версии с провокациями, поскольку после удара российского "шахеда" недалеко от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси", - добавил Коваленко.

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