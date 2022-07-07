В Черном море увеличилась корабельная группировка врага до 8 кораблей.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
По его словам, по последним данным, корабельной группировки оккупантов стало значительно больше.
"Корабельные группировки Черноморского флота увеличились - сейчас это 5 ракетных кораблей и 2 подводных лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними 1 большой десантный корабль. А значит, угроза ракетных атак, морская десантная операция - мало вероятна, но не отменена", - сказал Назаров.
Он также отметил, что Минобороны РФ распространяет фейки о расположении военной техники и подразделений в социально-гуманитарных и медицинских объектах в Одесской области. Оккупанты призывают международные организации повлиять на украинскую власть, которая якобы таким образом притесняют мирное население, подвергает его опасности. В то же время сами на той же Херсонской области прячут свою технику и военных в больницах, дворах детсадов и школ, в других социально значимых объектах, именно в надежде, что по этим местам Вооруженные Силы Украины не будут вести огонь.
Напомним, по состоянию на 6 июля в Черном море корабельная группировка врага составляла: 3 надводных корабля, 2 подводных и 1 большой десантный. Общее снаряжение было 32 крылатые ракеты.
Сегодня, 7 июля, оккупанты двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области - поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна.
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