Угроза вражеских ракетных атак остается, предупредили в оперативном командовании "Пивдень".

В Черном море увеличилась корабельная группировка врага до 8 кораблей.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

По его словам, по последним данным, корабельной группировки оккупантов стало значительно больше.

"Корабельные группировки Черноморского флота увеличились - сейчас это 5 ракетных кораблей и 2 подводных лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними 1 большой десантный корабль. А значит, угроза ракетных атак, морская десантная операция - мало вероятна, но не отменена", - сказал Назаров.

Он также отметил, что Минобороны РФ распространяет фейки о расположении военной техники и подразделений в социально-гуманитарных и медицинских объектах в Одесской области. Оккупанты призывают международные организации повлиять на украинскую власть, которая якобы таким образом притесняют мирное население, подвергает его опасности. В то же время сами на той же Херсонской области прячут свою технику и военных в больницах, дворах детсадов и школ, в других социально значимых объектах, именно в надежде, что по этим местам Вооруженные Силы Украины не будут вести огонь.

Напомним, по состоянию на 6 июля в Черном море корабельная группировка врага составляла: 3 надводных корабля, 2 подводных и 1 большой десантный. Общее снаряжение было 32 крылатые ракеты.

Сегодня, 7 июля, оккупанты двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области - поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна.

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