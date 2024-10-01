Атаки, вероятно, приведут к дальнейшему рассредоточению российской логистической системы из-за опасений новых ударов.

По новым данным западной разведки, Россия поддерживает разветвленную сеть противовоздушной обороны, однако это не помешало Украине осуществлять удары с помощью беспилотников большой дальности.

Как пишет Business Insider, в течение последних недель украинские беспилотники нанесли серию атак на важные российские склады боеприпасов, вызвав значительные повреждения и уничтожив большое количество оружия, необходимого для поддержки российской армии.

Эти удары демонстрируют успешность украинских программ по созданию беспилотников большой дальности и ставят под сомнение способность российской противовоздушной обороны эффективно защищать свои объекты.

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Министерство обороны Великобритании отметило, что способность Киева быстро осуществлять крупные атаки свидетельствует о трудностях России в борьбе с украинскими дронами, несмотря на масштабную сеть противовоздушной обороны, включающую ракеты "земля-воздух", средства электронной борьбы, зенитные установки и истребители.

Украинская сторона заявила, что ее беспилотники смогли обойти российскую оборону и нанести удар по складу боеприпасов в Волгоградской области, что стало очередной атакой на российские объекты.

По данным британской разведки, такие атаки, вероятно, приведут к дальнейшему рассредоточению российской логистической системы из-за опасений новых ударов, что еще больше усложнит обеспечение военных.

Аналитики Института изучения войны также указывают на то, что регулярные удары по российским складам могут заставить Москву рассредоточивать свои материально-технические средства, чтобы снизить их уязвимость.

Несмотря на все попытки, Россия с начала войны не смогла эффективно отражать атаки украинских беспилотников на значительном расстоянии.

За последние месяцы Украина успешно атаковала важные военные и энергетические объекты в России, полагаясь на дроны отечественного производства, поскольку западные ракеты ей запрещено использовать для ударов по российской территории. Киев продолжает настаивать на снятии этих ограничений, считая, что это позволит еще больше подорвать военный потенциал России.

Использование дронов во время войны в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские дроны взорвали 2000 тонн боеприпасов на юге России. Взрывы на складах вызвали локальные землетрясения, а также были видны из космоса.

В то же время эксперт по радиотехнологиям "Флеш" Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне начали оснащать FPV-дронами свои разведывательные беспилотники. По его словам, эта концепция для Украины была известна и тоже разрабатывалась.

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