Защитники Украины выходят на важнейшие высоты, заставляя РФ выделять дополнительные резервы.

Российская оборона ослабевает. ВСУ выходят на важнейшие высоты, заставляя РФ тратить дополнительные резервы и нанося удары по складам с боеприпасами в тылу.

Как сообщает The Times, ВСУ нарушили логистику российской армии и затруднили быстрое перемещение войск на фронте. Как говорится в материале, данное положение дел дает ВСУ возможность пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку.

Кроме того, теперь защитники Украины могут продвинуться на юг от Угледара к Мариуполю или выйти к Токмаку, а затем к Мелитополю, чтобы изолировать Крым и все войска.

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Как говорится в материале, при последнем варианте, Крым будет находиться в доступности для украинской артиллерии и воздушных атак. А это значит, что даже без захвата полуострова, украинцы могли бы сделать Крым невозможным для пребывания российских военных и гражданского населения. Это было бы серьезным козырем.

Потери оккупантов в Украине

По состоянию на 30 июля 2023 года по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины общие боевые потери противника составили 245 тысяч 700 ликвидированных человек.

За неделю с 24 по 30 июля Силами обороны Украины уничтожено около 3 тысяч 740 военных личного состава армии российских оккупантов. Также уничтожено 494 единицы вооружения и военной техники захватчиков.

Речь идет о 54 танках, 73 боевых бронированных машинах, 137 артиллерийских системах, 1 реактивной системе залпового огня, 8 установках противовоздушной обороны, 103 единицах автотехники и 15 единицах спецтехники.

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