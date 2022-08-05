Также под оккупацией находится город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

Российские войска используют Запорожскую АЭС в целях отдыха и укрытия от ударов ВСУ.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Аналитики отмечают, что после 5 месяцев оккупации намерения РФ в отношении АЭС остаются неясными.

Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность нормальной эксплуатации станции, считают в разведке.

Артиллерия российских войск использует территорию станции для обстрелов украинских позиций на западном берегу Днепра, укрываясь статусом ядерного объекта ЗАЭС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял, что Россия использует Запорожскую АЭС в качестве "щита". А в МАГАТЭ утверждали, что захваченная станция "полностью вышла из-под контроля".

Связь с украинскими специалистами, которых оккупанты насильно удерживают на территории объекта, непостоянная.

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

21 июля в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты разместили военную технику и оружие также в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.

Напомним, несколько ранее эксперт описал будущее освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.