Все принципы ядерной безопасности были нарушены, заявил гендиректор МАГАТЭ.

Ситуация на захваченной Россией Запорожской АЭС с каждым днем становится все серьезнее.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, цитирует Sky News.

"Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено чрезвычайно серьезное, чрезвычайно серьезное и опасное дело", - сказал Гросси.

Он указал на обстрелы возле станции в начале войны.

В настоящее время АЭС контролируется Россией, но там удерживают украинский персонал, что приводит к конфликтам и предполагаемому насилию.

У МАГАТЭ есть некоторый контакт с персоналом, но он "неоднороден", добавил Гросси.

Он также сказал, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, поэтому "мы не уверены, что станция получает все, что ему нужно".

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

21 июля в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты разместили военную технику и оружие также в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.

Напомним, несколько ранее эксперт описал будущее освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

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