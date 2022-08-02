Россия использует АЭС в качестве военной базы и ведет огонь по украинским силам вокруг нее.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в "ядерный щит". Россия использует АЭС в качестве военной базы и ведет огонь по украинским силам вокруг нее.

Об этом Блинкен заявил после переговоров ООН по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

Госсекретарь США назвал действия России касательно крупнейшей украинской атомной электростанции "вершиной безответственности". Он обвинил Кремль в том, что тот использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита". Оттуда оккупанты атакуют украинские силы, ведь понимают, что не получат ответный удар.

"Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, иначе произойдет ужасная авария на АЭС", — отметил Блинкен.

И если ранее РФ прикрывалась "живым щитом" из мирных жителей временно оккупированных территорий, то теперь страна-агрессор пошла дальше и прячется за "ядерным щитом", считает госсекретарь США.

Однако в РФ все обвинения, конечно же, пытаются опровергнуть. Представители страны-агрессора на переговорах по нераспространению ядерного оружия заявили, что их действия на Запорожской АЭС якобы "никоим образом не подрывают ядерную безопасность Украины и не препятствуют нормальной работе атомной электростанции".

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты открыли в Запорожской области рекрутинговый центр для коллаборантов.

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