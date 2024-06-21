Российский военный раздобыл нашим защитникам вражескую форму и документы, узнали журналисты.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и стало известно, что российский военный с позывным "Эрик" перешел на сторону нашего государства и еще и спас украинских воинов-десантников, которые оказались на временно оккупированной территории.

Россиянин рассказал в интервью "Радио Свобода", что сразу осуждал полномасштабное вторжение в Украину, а потом подписал контракт с армией РФ, поскольку понимал, что все равно ему грозит мобилизация, и знал, - к контрактникам есть больше доверия в рядах оккупантов. "Эрик" утверждает, что сразу намеревался перейти на сторону украинцев. Россиянину удалось вывезти с Луганщины двух защитников нашего государства. Такая спецоперация длилась более восьми месяцев и имела кодовое название "Флаг".

"...В голове у меня уже зрел определенный план: если ты на контракте, тебе доверяют. Потому что контрактник - тире - доброволец. Поэтому заключил контракт и пошел, прости Господи, в эту армию российскую. Я понял, "время Ч" наступило, надо что-то делать. 123 бригада ВС РФ - оттуда приказ на меня пришел командующему округом. На старшину штурмового отряда "Шторм", - сказал он.

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Собеседник объяснил, что это не "Шторм-Z", а "что-то вроде штурмового спецотряда", который на позициях постоянно не сидит, а должен штурмовать и вернуться, а потом дело доделывает пехота.

"Эрик" поделился, что позже связался с проектом Главного управления разведки Минобороны Украины "Хочу жить", который помогает оккупантам сдаться в плен, и договаривался о том, чтобы его встретили. Россиянин добавил, что заранее собирал документы и работал над тем, чтобы украинцы ему поверили.

"Итак, связался с проектом "Хочу жить", верифицировался, рассказал, кто я, сфотографировал и отправил документы, местность, где нахожусь. Договорились о пароле - и стал ждать. Через три часа со мной связались по паролю, и уже непосредственно куратор начал работать со мной", - рассказал собеседник.

По словам "Эрика" потом он просто прятался от своих полтора месяца - жил в оккупированном Первомайске в съемной квартире. Позже украинская сторона попросила россиянина попробовать спасти двух защитников нашего государства. Россиянин получил размеры одежды бойцов, купил для них российскую форму и раздобыл им документы.

"С документами отдельная эпопея была. Ведь выписка из боевого распоряжения - это самый главный документ. Там (в зоне боевых действий, - Ред.) можно не иметь паспорта, но главное, чтобы у тебя была эта выписка. В БРК еще пароль прописывается, который я на тот момент не знал, но в конце концов все узнали. Жена печатает те БРКи и привозит мне - так у меня на руках получается весь комплект документов (чтобы двигаться между блокпостами и позициями оккупационных подразделений, - Ред.)", - рассказал он.

"Эрик" также рассказал историю наших защитников. Он узнал, что ребята находились в госпитале, когда на территорию того населенного пункта, в котором они были, зашли захватчики. "Ну и местные жители, что бы там ни говорила российская пропаганда, их спрятали. Лечили, кормили, одевали. Полтора года! И тоже это элемент удачи, потому что трудно это сделать. Им выжить, а другим спасти их", - сказал россиянин.

Российский военный добавил, что потом получил точку, на которой забрал наших бойцов, они переоделись и повалялись в грязи, испоганили форму и шевроны, чтобы быть похожими на оккупантов.

"Десять блокпостов с различными приключениями - и в конце концов доехали до передовой, надели бронежилеты, каски и переходили линию фронта. Мне (украинские спецслужбы, - Ред.) прислали видео с дрона, где непосредственно я иду, основные ориентиры, где пулеметный расчет (ВСУ, - ред.) и вплоть до позывного, кто там был на позициях, на там старший", - отметил собеседник.

После этого "Эрик" стал рекрутом Легиона "Свобода России". Спецслужбы Украины забрали из России его семью.

Война в Украине продолжается - новости, которые сегодня стоит знать

В конце февраля стало известно, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал в украинское государство вертолет Ми-8 армии РФ.

СМИ узнали от источников, что он решил переехать на испанскую территорию, вместо того, чтобы остаться в Украине. По сведениям журналистов, Кузьминов пригласил к себе свою бывшую, а потом его нашли застреленным.

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