Повреждены дома, машины, лицей, цех промышленного предприятия, газоводы и линии электропередач.

Ночью российские оккупанты выпустили по Никопольскому району более 90 снарядов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией... Под огонь попали три громады района - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз - выпустил на мирные города и села более чем 90 смертоносных снарядов", - подчеркнул он.

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Предварительно, отметил Резниченко, люди не пострадали.

"Повреждены дома, машины, лицей, цех промышленного предприятия, газоводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской громады пропала связь. Масштабы разрушений уточняются", - сообщил председатель ОВА.

В других районах области ночью звучали сирены, но обошлось без атак.

Напомним, днем 16 сентября Российская Федерация вновь нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Как оказалось, россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре.

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