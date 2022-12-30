Они также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Российские оккупанты продолжают ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях, говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в течение суток российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых - по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил восемь беспилотников "Шахед-136", все они были сбиты.

Кроме того, оккупанты совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Из-за артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.

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"Противник продолжает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы 11 населенных пунктов.

На Купянском направлении зафиксировано огневое влияние вблизи шести населенных пунктов Харьковской области и двух в Луганской области; на Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Дубраву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы 12 населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали пять населенных пунктов в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Угледара, Пречистовки и Времовцы Донецкой области; на Запорожском направлении огневому влиянию врага подверглись семь населенных пунктов Запорожской области и два - в Днепропетровской области.

"На Херсонском направлении, в частности от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона", - говорится в сообщении.

Потери России в войне с Украиной - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили в ад" уже 105 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Наибольший "урожай" украинские бойцы собрали на Лиманском и Бахмутском направлениях.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, до февраля 2023 года ресурс частичной мобилизации РФ себя полностью исчерпает.

Кроме того, в результате удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

По состоянию на 29 декабря больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими. Также отмечается, что в районе города Донецк было ранено и уничтожено до 10 вооруженных оккупантов.

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