У раненых, по словам представителя прокуратуры, зафиксированы порезы стеклом, ушибы, закрытые переломы и черепно-мозговые травмы.

Российский удар по Харькову поздним вечером воскресенья был нанесен, по предварительным данным, четырьмя корректируемыми авиабомбами и гибридными ракетами-бомбами "Гром-Е1", ранения получили десять человек.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал изданию Суспiльне, что на применение гибридных ракет-бомб "Гром-Е1" указывают обломки и район запуска - с высоты 12 тысяч метров, с расстояния примерно 100 км от цели.

"Гром-Е1" - это разработанная в России наводящаяся на цель авиабомба, оснащенная двигателем и раскрывающимися в полете крыльями. Масса ее боевой части, по данным из открытых источников, составляет 315 кг. По словам Чубенко, один из четырех боеприпасов, предполагаемый "Гром-Е1", упал за городом.

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Среди пострадавших в результате ударов РФ по Харькову вечером пятеро женщин в возрасте от 22 до 53 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 37 лет, сообщила пресс-служба полиции Харьковщины. У части города нет электроэнергии, повреждены многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили, говорят правоохранители.

У раненых, по словам представителя прокуратуры, зафиксированы порезы стеклом, ушибы, закрытые переломы и черепно-мозговые травмы.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее объявил, что в результате удара в Киевском районе повреждены 12 частных домов, один пострадавший. По его словам, в Основянском районе было попадание в помещение, где никого не было, но рядом расположена многоэтажная застройка - там повреждены дома, выбиты окна. В Основянском районе известно о девяти раненых, среди которых - мальчик.

Прокуратура уточняет, что два частных дома уничтожены полностью. Одна из бомб разорвалась рядом с жилыми многоэтажками - в них выбиты стекла и повреждены стены.

Война в Украине - удары РФ по городам

Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 октября, нанесли ракетный удар по Одессе и попали в частный сектор, где находится много жилых домов.

Повреждены более 10 частных домов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Обошлось без пострадавших.

"В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом", - отметил чиновник.

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