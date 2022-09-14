Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

На Донетчине за сутки российские оккупанты убили 5 и ранили 16 гражданских.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины - в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", - отметил он.

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Кириленко в очередной раз напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество "почти вдвое больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленным из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом пророссийские боевики и военные накануне покинули Кремневую, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу.ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью он стал для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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