Авдеевка снова подверглась массированному обстрелу на рассвете.

Вследствие ночного артобстрела российскими оккупантами города Торецк Донецкой области были ранены три человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что этой ночью оккупанты обстреляли Славянск и нанесли удары по городам на линии фронта.

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Так, в Славянске от обстрела по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения. Снаряды попали в сельхозтехникум, две многоэтажки, еще шесть домов получили повреждения от взрыва.

"Три человека ранены в результате ночного артобстрела Торецка, повреждены по меньшей мере 4 дома", - написал глава ОВА.

Под огонь попало также пгт Острое в Кураховской громаде. Там обошлось без пострадавших, но поврежден один двухэтажный дом.

"Авдеевка уже который день подряд подвергается массированному обстрелу на рассвете. Сегодня обошлось без пострадавших, объемы нанесенного ущерба уточняем", - сообщил Кириленко.

По Северску ночью оккупанты нанесли авиаудар.

"Известно об одном разрушенном доме. Информацию о пострадавших и объемах разрушений еще необходимо установить", - написал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупанты убили 5 гражданских лиц в Донецкой области.

"За 12 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 3 в Угледаре, 1 в Георгиевке и 1 в Славянске. Еще 10 человек получили ранения", – сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.