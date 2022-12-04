Анонимные сообщения с предложением сдаться получали также украинские полковники.

Над планом захвата Украины работал узкий круг людей, который возглавлял сам российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, россияне пытались склонить украинских генералов к сотрудничеству.

Об этом говорится в отчете Лондонского Королевского Института Объединенных служб (RUSI), исследующего вопросы войн и вооружения в интересах британской армии за первое полугодие войны, пишет "Бабель".

Аналитики выяснили, что отдельные элементы операции по захвату Украины планировали различные чиновники, которые иногда даже не знали ее главной цели. Качественно оценить риски эта группа не смогла, и все планы оказались слишком оптимистичными.

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"Намерения россиян испортило не так сильное сопротивление украинцев, как отсутствие сценариев, что делать, если какой - то из элементов плана не сработает", - говорится в отчете.

Кроме того, россияне пытались найти подход к руководству Вооруженных сил Украины. В первые дни войны ряд украинских генералов получил персональные сообщения от российских визави. Их призывали сдаться и убеждали, что Россия не стремится причинить Украине никакого вреда.

"Похожи, но анонимные сообщения получили почти все украинские полковники и другие старшие офицеры украинской армии. Об особом вниманим Кремля к психологического влияния на украинских военных свидетельствует и то, что на второй день вторжения с таким же сообщением вышел лично Путин. Однако план не удался ― что опять-таки свидетельствует о плохой оценке россиянами приоритетов украинских военных", - отмечают аналитики.

Война в Украине: что известно о планах России

Летом в украинской разведке заявили, что в России есть план войны в Украине на 120 дней, а его дальнейшие корректировки будут зависеть от успехов на востоке.

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся все благоприятнее для более высоких темпов военных операций в несколько предстоящих недель.

По данным The Washington Post, война в Украине, которая началась с незаконного пересечения украинских границ танками в стиле Первой мировой, перешла в более современное измерение. Теперь Украина и агрессор ведут первую в мире полномасштабную войну беспилотников.

Также сообщалось, что украинские защитники подняли флаг Украины на Левом берегу Днепра, напротив Херсона.

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