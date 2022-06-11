Из-за неудач на фронте Генштабу РФ приходится каждые тридцать дней пересматривать свои цели.

У России есть план войны в Украине на 120 дней, а его дальнейшие корректировки будут зависеть от успехов на востоке. Генштаб РФ каждые 30 дней вносит изменения в свои цели из-за неудач на фронте. Однако оккупанты все еще обладают потенциалом для ведения затяжной войны против нашего государства.

Такой информацией поделился представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Выдержку из его заявлений опубликовал пресс-центр ГУР МО.

"У нас есть подтвержденная информация, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или, наоборот, потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой "специальной военной операции", о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", — сообщил Скибицкий.

По данным представителя ГУР МО, Генштабу РФ приходится корректировать свои планы каждые 30 дней на фоне военных неудач. Российское командование вынуждено концентрировать силы только на отдельных направлениях.

Однако у РФ все еще есть потенциал для ведения затяжной войны против Украины. Согласно заявлению Скибицкого, на территории нашей страны сосредоточено 103 батальонно-тактические группы врага, которые берут непосредственное участие в боевых действиях. Еще 40 БТГр находятся в резерве и могут быть брошены против ВСУ.

Напомним, сейчас самая горячая точка на Донбассе — это Северодонецк, где идут уличные бои. Российские оккупанты бросили все силы на захват города, а также стремятся отрезать его, установив контроль над трассой Бахмут-Лисичанск. Отдельные подразделения врага пытаются прорваться к Северодонецку с других направлений, но ВСУ их сдерживают.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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