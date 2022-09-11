В Энергоатоме не исключают, что выпущенные россиянами ракеты были направлены в сторону ПАЭС.

Во время сегодняшнего обстрела российские ракеты упали неподалеку Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз совершили обстрел г. Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС. По предварительной информации ракета попала в гражданские объекты, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

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В Энергоатоме не исключают, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ПАЭС. Российские военные пытались захватить ее в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной, ВСУ остановили захватчиков.

Как писал УНИАН, ночью россияне нанесли удары по Вознесенскому и Николаевскому районам Николаевской области. Зафиксированы удары по гражданской инфраструктуре. Сообщается о по меньшей мере двух раненых.

Силами противовоздушной обороны 2 ракеты уничтожены в воздухе. По информации ОК "Юг", атаковали ракетами наземного базирования "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма.

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