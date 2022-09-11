Утром Вознесенск атаковали авиацией, выпустив 3 крылатые ракеты Х-555, которые попали в элеватор с запасами пшеницы.

Ракеты по Вознесенскому и Николаевскому районам Николаевской области ночью были выпущены оккупантами из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщило Оперативное командование "Пивдень".

"Ночью ракетами наземного базирования "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" с временно оккупированного Крыма нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районах. Силами противовоздушной обороны 2 ракеты уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одна из ракет попала в пятиэтажный дом в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы.

Кроме того, ближе к утру, с направления Азовского моря вражеской стратегической авиацией атакована Березнеговатская община. 2 крылатые ракеты Х-22 попали в частный сектор. Разрушены 2 жилых дома. Пострадало 5 человек.

Утром Николаевская область вновь подверглась ракетной атаке.

"Стратегической авиацией враг направил по Вознесенску 3 крылатые ракеты Х-555, которые попали в элеватор с запасами пшеницы. Возникший пожар оперативно потушен огнеборцами. Пострадавших нет", - информирует командование.

Удар по Николаеву:

В ночь на 11 сентября российские оккупанты совершили мощные обстрелы Николаева, ранены девять человек. В результате ночных обстрелов со стороны россиян в городе повреждены жилые дома.

"По предварительным данным, 9 человек получили ранения различной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - сообщил городской голова.

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