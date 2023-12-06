Атака со стороны противника произошла сегодня в Новгород-Северском районе Черниговской области.

В Черниговской области российские оккупанты с дрона атаковали автомобиль старосты пограничной громады.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области. Правоохранители отметили, что сегодня, 6 декабря, в полицию поступило сообщение о взрыве гражданского автомобиля в одном из сел Новгород-Северского района.

По предварительной информации, староста одного из приграничных сел вместе коллегами выехал на служебном автомобиле, чтобы выявить повреждения проводов электроснабжения.

Видео дня

"Во время обследования староста вышел из авто, и в этот момент враг нанес удар с дрона: гражданский автомобиль взорвался и полностью сгорел. К счастью, в результате взрыва люди не пострадали", - говорится в сообщении полиции.

По факту совершения РФ очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

По данным черниговских журналистов, инцидент произошел в селе Гремяч, когда староста и представители местной пожарной команды пытались отремонтировать поврежденную линию электропередач. По словам председателя Новгород-Северского городского совета Людмилы Ткаченко, это была целенаправленная акция, и такие инциденты случаются не впервые.

Важные новости о войне в Украине - сегодня это стоит прочитать

Российские захватчики уже много раз обстреливали территорию Черниговской области, в результате вражеских атак есть много пострадавших, жертв и разрушений.

В частности, 2 декабря стало известно, что оккупанты нанесли удар по Семеновской громаде региона. В результате вражеской атаки пострадала семья с 4-летним ребенком, в частности, мужчина получил осколочные ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: