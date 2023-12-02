В результате обстрела Черниговской области российскими войсками пострадала семья с 4-летним ребенком. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его информации, сегодня в результате обстрела приграничья Черниговской области ранены мирные жители в Семеновской общине.
"Пострадала семья с 4-летним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, ему оказали помощь в местной больнице. Его дочь перевозят в областную больницу, где ее ждет операция. 4-летний внук к счастью, не пострадал", - отметил Чаус.
Он также уточнил, что семья приехала на выходные проведать свою родственницу в приграничное село и попала под вражеский огонь в то время, как вышла из дома на улицу.
Помощь в эвакуации пострадавших оказала полиция. В Главном управлении Нацполиции в области уточнили, что 4-летний ребенок чудом уцелел и не получил ранений из-за атаки россиян. Сейчас мальчику оказывают психологическую помощь. К ребенку прибыл отец.
Известно, что в результате вражеского обстрела загорелись сразу несколько домов.
На месте происшествия Семеновские полицейские помогли бригаде "скорой" помощи спасать людей из-под вражеского огня и эвакуировать пострадавших в больницу.
По факту совершения РФ очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").