Мать ребенка и дедушка получили ранения.

В результате обстрела Черниговской области российскими войсками пострадала семья с 4-летним ребенком. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации, сегодня в результате обстрела приграничья Черниговской области ранены мирные жители в Семеновской общине.

"Пострадала семья с 4-летним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, ему оказали помощь в местной больнице. Его дочь перевозят в областную больницу, где ее ждет операция. 4-летний внук к счастью, не пострадал", - отметил Чаус.

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Он также уточнил, что семья приехала на выходные проведать свою родственницу в приграничное село и попала под вражеский огонь в то время, как вышла из дома на улицу.

Помощь в эвакуации пострадавших оказала полиция. В Главном управлении Нацполиции в области уточнили, что 4-летний ребенок чудом уцелел и не получил ранений из-за атаки россиян. Сейчас мальчику оказывают психологическую помощь. К ребенку прибыл отец.

Известно, что в результате вражеского обстрела загорелись сразу несколько домов.

На месте происшествия Семеновские полицейские помогли бригаде "скорой" помощи спасать людей из-под вражеского огня и эвакуировать пострадавших в больницу.

По факту совершения РФ очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

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