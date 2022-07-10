"Мобилизованным" из "ДНР" не платили, не было и обеспечения едой.

Российские военные разбомбили подразделение, в которое входили представители так называемой "народной милиции "ДНР".

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупантов, опубликованный СБУ.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча, молчали, стояли, начали назад отходить... Попали на русских. Русские их разъе**ли... Вот тебе и армия, прикинь", - говорит на записи один из боевиков "ДНР", которого РФ также мобилизовала на войну против Украины.

Подразделение, о котором он рассказывает, - 2 батальон первого армейского корпуса "народной милиции "ДНР", который воюет в составе армии РФ.

Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете. Впрочем мобилизованные из "Л/ДНР" и без этого догадываются, что их используют, как пушечное мясо.

Как ранее сообщал УНИАН, на пятом месяце полномасштабного вторжения России на территорию Украины Главное управление разведки Минобороны опубликовало свежий радиоперехват. В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей знакомой о том, что русские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месте расположения подразделений армии РФ в Украине.

Другой перехваченный разведчиками разговор свидетельствует, что жители ОРДЛО ищут способы "откупиться" от войны в Украине. В частности, жена боевика "ДНР" рассказывала, что можно дать взятку и тихо сидеть в Таганроге Российской Федерации.

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