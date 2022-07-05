Женщина уверена, что ее мужа мобилизовали в оккупационную армию незаконно.

Супруга боевика "ДНР" рассказывает, как избежать войны в Украине. Она советует дать взятку и тихо сидеть в Таганроге Российской Федерации.

Об это шла речь в перехвате, который обнародовало Главного управления разведки Минобороны.

По словам женщины, ее мужа мобилизовали незаконно.

"Тебя вообще не должны были забирать. Потому, что у тебя и прописка, и паспорт - российские. И с этим письмом (относительно прописки - ред.) можно спокойно ехать, даже "ДНРовский" не показывать. Пусть едет, потому что там будет ж... (беда - ред.), у нас здесь, в Донецке. Надо валить", - заявила жена "ДНРовца".

При этом она советует заплатить 50-80 тысяч, чтобы убежать с войны в Украине, и "сидеть в Таганроге лапу сосать на съемной квартире у Тани, ремонт делать".

Кроме того, женщина рассказала, что 30 человек из села Урожайное отправят на передовую в другое село, где нет ни света, ни связи, после чего будут их менять каждые три или десять дней.

"Только сколько потом из этих 30 останется... В Интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипиш! Там и "скорые" вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Баб унять не могут. Там кипиш, драки", - добавила женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, на пятом месяце полномасштабного вторжения России на территорию Украины Главное управление разведки Минобороны опубликовало свежий радиоперехват. В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей знакомой о том, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месторасположении подразделений армии РФ в Украине.

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