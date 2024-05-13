Сейчас по меньшей мере три бригады Вооруженных сил Украины перебазированы для защиты Харьковской области.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что российские оккупационные войска пытаются растянуть линию фронта и оттянуть наши резервы с Донбасса на Харьковщину.

"Когда говорим о ситуации к северу от Харькова, то мы прошли разные этапы ее восприятия. Сейчас видим, что армия РФ осуществляет такие рейдово-наступательные действия на двух направлениях, в сторону Волчанска и в направлении Липцы, где в пределах 3-4 км противник зашел на нашу территорию. Понимаем, что враг пытается преследовать ряд целей. Это и попытка растянуть наши резервные силы, которые уже перебрасываются на эти участки. Это и создание предпосылок для обстрела Харькова, если захватчикам удастся обеспечить буферную зону, о которой они говорили. Также и создание условий для наступательных действий, которые в первую очередь угрожают зоне Купянска. Эти три составляющие сейчас теоретически присутствуют в российских действиях", - пояснил эксперт в эфире "Еспресо".

Он добавил, что сейчас как минимум три бригады Вооруженных сил Украины перебазированы на вышеупомянутые участки, где наши защитники удерживают линию фронта вдоль границы. По словам Згурца, россияне надеются усиливать действия своих подразделений, найдя слабые места в обороне наших войск.

Видео дня

Кроме того, эта ситуация накладывается на значительное информационное давление, которое сопровождает наступательную операцию захватчиков. По мнению эксперта, если воспринимать действия РФ как угрозу, то мы попадем в ловушку, поскольку противник не имеет достаточно сил и средств, чтобы наступать на Харьков.

"А для растягивания линии фронта и оттягивания наших резервов прежде всего с Донбасса, то эта история с действиями россиян срабатывает. В любом случае мы не можем игнорировать эти действия оккупантов и вынуждены перебрасывать определенные бригады. И сейчас Генштабу ВСУ надо четко определить тот тонкий баланс между переброской сил на это направление и удержанием сил на Донбассе. Потому что, условно говоря, это такая двойная ловушка, которую создала Россия. Если мы не перебрасываем достаточно сил, то они начинают активизировать свои действия на Донбасском направлении, а если мы удерживаем старые участки фронта без усиления Харьковского направления, то создается угроза по продвижению российских сил в зоне Волчанск-Купянск", - пояснил аналитик.

Згурец считает, что этот участок фронта важен для РФ, потому что там можно продвигаться вдоль реки Северский Донец, что видно по географии подходов врага. После этого противник будет пытаться продавить зону между водоемами, р. Северский Донец и р.Оскол, где рядом расположен Купянск, за счет приближения к РФ и переброски туда дополнительных сил.

"Ситуация, как обычно говорит Генштаб, сложная, но контролируемая. Повторю, что сейчас информационная составляющая преобладает над реальной военной угрозой, которая существует на этом участке", - подытожил директор Defense Express.

Бои в Харьковской области

Аналитики из DeepState сообщили, что РФ смогла захватить еще три населенных пункта в северной части Харьковской области. Речь идет о Мороховец, Олейниково и Зеленое.

В ISW отметили, что наступление российских войск на Волчанск в Харьковской области является следствием "молчаливой политики" Запада.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко предупредил, что российские оккупационные войска смогут обстреливать Харьков своей артиллерией, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: