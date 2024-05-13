Если врага не смогут остановить, придется отойти уже на линии обороны по Харькову.

Российские оккупационные войска смогут обстреливать Харьков своей артиллерией, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 километров.

В комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко предупредил, что это произойдет, если враг продвинется к селу Липцы.

"Надо понимать, что там будет 25-30 километров, а этого достаточно, чтобы обеспечить огневое воздействие. То есть ствольная артиллерия сможет достать до северных и северо-восточных окраин Харькова. Надеюсь, что наступательный темп удастся сбить, и мы остановим их в результате комплексных оборонительных действий", - подчеркнул эксперт.

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По мнению Мусиенко, ход событий зависит от того, как быстро Украина укрепит свои силы на севере Харьковской области, сколько оружия будет использовано и как быстро будет проходить поставка западной помощи.

"Если будет принят весь комплекс мер, думаю, им не дадут продвинуться дальше, чем на 1-2 километра. Если нет, придется отойти уже на линии обороны по Харькову. Они достаточно крепкие и смогут долго сдерживать врага", - успокоил он.

Бои в Харьковской области

В пятницу, 10 мая, оккупанты пошли в наступление и попытались прорвать линию украинской обороны.

В ночь на 12 мая стало известно, что враг захватил Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Этой ночью в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на этом направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг задействовал до пяти батальонов для взятия города Волчанск.

По данным DeepState, за последние сутки российские захватчики продвинулись возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки и восточнее Новопокровского.

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