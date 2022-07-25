Возобновление производства в российском правительстве считают самым дорогим вариантом.

Оккупанты размышляют над планом восстановления временно захваченного и полностью разрушенного украинского Мариуполя, в частности, территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщает "Донбасс Реалии".

Как свидетельствует полученная журналистами от источников в одном из разведывательных органов Украины "Концепция мастер-плана развития города", разработанная в РФ, задекларированы четыре варианта развития "Азовстали".

Один из них предполагает возобновление производства. Этот вариант в российском правительстве считают самым дорогим. Он может стоить почти 300 миллионов рублей.

Другие варианты значительно дешевле. К примеру, рассматривают создание общественно-деловой площадки. Этот вариант по расчетам российского правительства будет стоить 78 миллионов рублей.

Еще два сценария касаются строительства парка. Вариант 3 предполагает снос завода и обустройство парка. Это в планах РФ обойдется почти 72 миллиона рублей.

Создание не только парка, но и туристско-рекреационных зон предусмотрено вариантом 4. В правительстве РФ посчитали, что это будет стоить свыше 113 миллионов рублей

Советник городского головы Петр Андрющенко в комментарии "Донбасс Реалии" рассказал, что какое-либо восстановление города происходит лишь "на уровне громких заявлений". На самом же деле речь не идет даже о восстановлении инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы в Мариуполе начался отопительный сезон.

Как писал УНИАН, 19 апреля 2022 года российские войска начали штурмовали предприятие "Азовсталь" в Мариуполе. В конце концов металлургический комбинат был практически полностью разрушен российскими авианалетами.

В начале мая удалось эвакуировать сотни гражданских, прятавшиеся от вражеских атак в бомбоубежищах "Азовстали".

Ночью с 16 на 17 мая начался вывод из "Азовстали" украинских военных-защитников Мариуполя. С тех пор более 2,5 тысячи защитников "Азовстали" находились в российском плену. Ожидается дальнейшая доставка их на территорию Украины во время обмена. 29 июня 95 защитников "Азовстали" вернулись домой.

Удерживание "Азовстали" в Мариуполе украинскими защитниками обеспечило Украине время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

Украинский бизнесмен, владелец завода "Азовсталь" в Мариуполе Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации по принятию срочных мер и компенсации убытков в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.

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