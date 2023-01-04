В небо взлетел, в частности, самолет, наводящий ракеты на цели.

Российские войска подняли в небо над Беларусью боевую авиацию, пишет Беларускі Гаюн.

В настоящее время речь идет о взлете самолета-наводчика ракет А-50У, который только вчера прибыл на аэродром в Мачулищах, и одного истребителя на аэродроме в Барановичах.

ОБНОВЛЕНО 10:38. Россияне также подняли МиГ-31К. В связи с активностью вражеской авиации в Украине объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Карта воздушных тревог

Сигнал тревоги означает угрозу нанесения ракетных ударов.

Россия готовится к новому массированному удару по Украине

4 января в украинской разведке отметили, что россияне уже начали подготовку к следующему массированному удару по Украине.

Тем не менее, обстрелы могут произойти и раньше 9-10 января – все будет зависеть от количества ракет, которые РФ планирует задействовать.

С 29 декабря Россия нанесла несколько крупных ракетных ударов, а также комбинировала ракеты с ночным запуском иранских дронов, чтобы нанести максимальный урон энергосистеме и истощить ПВО.

В предыдущие разы – в новогодние праздники – России не удалось погрузить Украину в блекаут, однако намерений этих врагов не оставил.

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