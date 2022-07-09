По его данным оккупанты начали восстановление мариупольского порта как военно-грузовой базы.

В Приморский район Мариуполя прибыло пять больших автобусов с российскими военными с направления Волноваха-Донецк.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Такая ротация указывает на усиление охраны прежде всего в порту в связи с началом его реального восстановления как военно-грузовой базы", - отметил он.

Кроме того Андрющенко отметил, что по проверке сообщений с чат-бота "Сопротив" установлены шесть предателей, в том числе одно лицо, причастное к корректировке огня и сбора данных для российской артиллерии.

"Подтверждено градорасположение двух складов БК оккупантов в жилых кварталах. Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS, которые поступили на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве "живого щита" для прикрытия складов срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место проживания для собственной безопасности", - призвал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, 6 июля мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что восстановление города будет стоить более $14 млрд, а полное его восстановление займет 7-10 лет.

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