Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили по Херсонщине 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", в результате один человек погиб, двое - ранены. Напомним, что накануне враг выпустил 248 снарядов по области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

"За минувшие сутки противник совершил - 54 обстрела, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 5 раз. 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома", - отметил он.

По словам главы ОВА, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

Армия РФ осуществила новые обстрелы по Украине

Напомним, что по состоянию на утро 23 марта оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из РСЗО по Украине. В частности, враг запустил по нашей территории 21 БПЛА иранского производства. По данным Генштаба, дроны запустили из Брянской области РФ.

Также за последние 24 часа украинские герои сдержали более 83 вражеских атак на восточных направлениях фронта. В частности, враг не оставляет попыток усилить маневры возле Авдеевки (Донецкая область).

Напомним, что в своем последнем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что РФ может воспользоваться оперативной паузой под Бахмутом, чтобы усилить маневры возле Авдеевки.

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