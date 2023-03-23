В стене учреждения зияет огромная дыра.

Российские военные в ночь на 23 марта совершили очередное преступление против человечности и обстреляли Херсонский областной кардиологический центр.

В частности, пресс-служба оперативного командования "Юг" обнародовала на своей странице в Facebook соответствующее фото, на котором зафиксированы разрушения фасада здания и внутренних помещений.

"Херсонский областной кардиологический центр (на фото – УНИАН) после ночного обстрела рашистами. Враг продолжает грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, но все факты тщательно задокументированы и собраны для международного трибунала", - говорится в сообщении.

Оккупанты совершили новые обстрелы по Херсонской области

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Херсонской области почти 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон враг обстрелял пять раз - 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. В результате обстрелов региона один человек погиб, двое получили ранения.

Отметим, что по словам заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, международный трибунал для российских преступников могут создать уже к лету 2023 года.

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