Враг изобрел новую уловку для отлова партизан во временно оккупированном городе.

Оккупанты в страхе перед украинским народом и ВСУ придумали новый способ искать партизан на территории временно оккупированного Мелитополя (Запорожская область).

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram. По его словам, теперь враг "кошмарит" людей ложными сообщениями о минировании, которые позже сам и опровергает. Под таким предлогом россияне врываются в дома украинцев и проверяют людей.

"Действуют по сценарию. Сегодня объявили о минировании нескольких объектов и жилых домов, придумав историю об "анонимных звонках", - указал он.

По словам мэра, в своем "черном деле" враг сам же себя и сдал, ведь на данный момент анонимные звонки в городе совершать невозможно - все номера привязаны к паспорту.

Федоров предположил, что вскоре оккупанты дойдут до крайностей и вместо ложных сообщений о взрывчатках - организуют реальный теракт.

ВСУ нанесли удары по оккупантам в Мелитополе

Отметим, что свои панические поиски украинского ополчения в Мелитополе россияне организовали на фоне утренней взбучки от ВСУ.

28 марта стало известно, что украинская армия нанесла несколько ударов по оккупантам в Мелитополе. Об этом написал мэр города, уточнив, что по этому поводу украинцам стоит дождаться официальных комментариев Генштаба.

Тогда СМИ писали, что облака дыма заметны возле местного аэродрома. Утренние "прилеты" также подтвердили пропагандисткие издания РФ.

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