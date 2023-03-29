Правоохранители документируют военные преступления, совершенные противниками.

Во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области российские военные похитили старосту одного из населенных пунктов.

Об этом сообщает в Facebook полиция Херсонской области. В сообщении правоохранителей отмечается, что местонахождение женщины-чиновника сейчас неизвестно.

Также отмечается, что работники полиции документируют военные преступления, совершенные вооруженными силами Российской Федерации, вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Россиянам удалось захватить часть Херсонской области. Уже известно очень много случаев издевательства противников над людьми. Стало известно, что враги обустраивали в разных помещениях застенки. В частности, сообщалось о найденных застенках в деоккупированном Херсоне.

Как сообщал УНИАН, 14 марта следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении главе "Минтранса" оккупированной части Херсонской области, который причастен к депортации украинских детей в РФ.

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