Вероятно, враг уже ищет пути выхода из города, предполагает Варченко.

Российские войска, оккупировавшие Херсон, не могут покинуть город и выйти на левый берег Днепра с техникой из-за аварийного состояния Антоновского моста. В связи с этим россиянам предстоит выбор, поскольку даже сооружение понтона не поможет им вывести технику.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

"Россиянам придется бросать технику, конечно. С техникой у них не будет никаких шансов выйти, потому что через Антоновский мост танк не пройдет. И не факт, что пройдет БТР или БМП. Даже если они попытаются проложить там какие-то альтернативные вещи, например, куски понтонной переправы, и попытаются через нее проскочить на этом мосту или с еще какими-то бетонными конструкциями, это не значит, что мост не находится под аварийной угрозой", - сказал он, предположив, что вражеская техника, вероятно, упадет в Днепр и россияне это понимают.

По его словам, оккупанты могут попытаться перейти на другой берег Днепра малыми группами. Сейчас, добавляет Варченко, враг думает, как именно покидать Херсон.

"Поэтому я понимаю, что это может быть хорошая и успешная украинская операция с тем, что мы захватим сейчас достаточное количество военнопленных, у которых нет возможности просто физической уйти с украинской земли. Поэтому я также предполагаю, что они уже сейчас подумывают, как маленькими группировками пробовать выходить на левый берег Днепра, таким образом, обеспечивая себе еще какое-то выживание в течение непродолжительного времени", - резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.