По нескольким направлениям россияне совершили штурмовые действия, но были остановлены украинскими бойцами.

На Луганщине россияне нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому. В Северодонецке идут бои. По нескольким направлениям россияне совершили штурмовые действия, но были остановлены украинскими бойцами.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Открыли огонь по Синецкому и Павлограду вблизи Северодонецка. Очередные разрушения на "Азоте" – теперь на территории транспортного цеха. Дважды массировано обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горском, еще 14 - во Врубовке", - рассказал Гайдай.

По его словам, также противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.

"Нанесены авиаудары в районах Сиротино и Боровского. Вблизи Сиротино и Метелкино наши воины успешно отбили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и неподалеку Горского", - сообщил Гайдай.

Он рассказал, что при поддержке артиллерии русские совершили штурмовые действия неподалеку Ныркового, но украинские воины огнем заставили их отказаться от этой идеи.

Также вчера пять человек, которые были ранены за последние дни, госпитализированы в больницы Днепропетровщины.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифікувати" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс.

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