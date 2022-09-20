Под завалами могут быть два человека.

В результате нанесенного российскими оккупантами авиаудара по многоэтажке в Бахмуте обвалилось три подъезда.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

В частности, этой ночью россияне продолжали активно стрелять на Донецком и Горловском направлениях.

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"Около часа ночи враги нанесли авиаудар по Бахмуту — попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут быть два человека. На месте работают спасатели. Также на территории громады накануне вечером под обстрел попало Хромово — один человек ранен", - заявил Кириленко.

Также, как отметил председатель ОВА, громко прошла ночь в Северске. В результате обстрелов разрушены по меньшей мере 2 частных дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

Кроме того, ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, под утро — центральную. По предварительной информации, без жертв.

Вместе с тем, в половине первого ночи обстрелу подверглась Богоявленка Угледарской громады — объемы разрушений устанавливаются.

"На Донетчине давно уже не осталось ни одного безопасного места. Эвакуируйтесь! Спасите жизнь себе и близким!", - подчеркнул Кириленко в сообщении.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Украина и Россия договорились об обмене 200 заложников.

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