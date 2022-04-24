Оккупанты обстреляли несколько районов Харькова и населенные пункты в области.

На Харьковщине сегодня в результате обстрелов врага ранены 14 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Несмотря на праздник, сегодня враг продолжил обстреливать мирные дома Харьковской области", - подчеркнул он.

Так, в пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова - были ранены три человека.

Кроме того, днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, там были ранены 11 людей, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев - 6, Малиновка - 5, Золочев - 1.

Также в результате обстрелов два человека погибли - в Харькове и Чугуеве.

В то же время в эфире всеукраинского информационного телемарафона Синегубов сообщил о 4 погибших.

"Сегодня днем больше обстреливали область. Это город Чугуев, город Золочев, другие. У нас на сегодняшнее время есть 11 раненых людей и 4 человека, к сожалению, погибли", - сказал Синегубов.

Он также добавил, что во временно оккупированных городах Харьковской области оккупанты заставляют мирных жителей под пытками либо вступать в российские вооруженные силы, либо выезжать на территорию РФ.

"В городе Волчанск оккупанты вывезли один из заводов на территорию Российской Федерации, а в помещениях этого завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам. Заставляют сотрудничать с ними, вступать в Вооруженные силы и тому подобное", - сказал Синегубов.

По его словам, так же действуют оккупанты и в городе Изюм.

Он сообщил, что сейчас самые ожесточенные бои в области проходят на Изюмском направлении.

"Если же мы берем Изюмское направление, то оно продолжает быть самой горячей точкой Харьковской области, поскольку там наши Вооруженные Силы держат врага и не дают ему продвинуться дальше на территорию Луганской и Донецкой областей, фактически увеличив там свое военное присутствие", - сказал председатель ОВА.

Также он отметил, что Изюм сейчас находится в полной оккупации.

"Туда нет возможности сейчас доказать туда ни гуманитарную помощь, ну, и конечно же, никаких эвакуационных маршрутов нам враг не согласовывает", - сказал председатель Харьковской ОВА.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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