Что сейчас происходит в Харькове: главные новости за 24 апреля

УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове на фоне российской агрессии в Украине.

Началась новая эпоха героического противостояния украинского народа российским захватчикам. УНИАН ведет онлайн-трансляцию из города-героя Харькова:

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